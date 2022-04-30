Мобілізація – це можливість для російського керівництва «видоїти» остання з населення, що й так стрімко біднішає. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк на своїй сторінці в Twitter.

«Багато хто сьогодні намагається осмислити вірогідність мобілізації в Росії з погляду військової, економічної та політичної логіки. Але потрібно розуміти, що російська державна машина мислить трохи іншими категоріями, а саме — корупційною логікою», - написав радник керівника ОП.

Подоляк порівняв російське керівництво з павуками в банці.

«Мобілізація в Росії — це національний стартап, можливість видоїти останні накопичення з населення, що біднішає. «Плати або помреш». Силовики зібралися «обілечувати» призовників, а поліцейське керівництво вже рахує свій %. Павуки в банці готуються почати жерти один одного», - зазначив радник голови ОП України.

Зазначимо, про загальну оголошення загальної мобілізації в Росії останнім часом говорять усе частіше. Зокрема міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Росія може використати святкування 9 травня, щоб оголосити про масову мобілізацію резервів для війни з Україною.

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