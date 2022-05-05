"Бабуся з червоним прапором", яку росіяни спробували зробити символом своєї війни проти України, розповіла про свої справжні мотиви, які повністю перебрехали пропагандисти.

Інтерв'ю з українською пенсіонеркою, яку "прославили" в Росії як нібито любительку СРСР, опублікувавши Український Центр стратегічних комунікацій. Раніше в мережі розлетілася історія про літню жительку Харківської області, яка вийшла до українських військових з червоним прапором. Російські пропагандисти активно використовують образ бабусі як новий символ "русского мира" в Україні.

Однак, як з'ясувалося, мотиви жінки були зовсім не в тому, щоб підтримати окупантів. Про це Ганна Іванівна сама розповіла в інтерв'ю.

За її словами, коли вона виходила до військових, то думала, що це росіяни. Саме тому жінка взяла червоний прапор – щоб переконати їх "не громити село". Пенсіонерка також зізнається, що зовсім не рада тому, що росіяни зробили її знаменитою.

"Краще б війни не було. Паршиво, що Росія пішла на нас війною, дуже паршиво", - заявила Ганна Іванівна.

Вона додала, що відчуває себе «зрадницею», так як багато українців вважають, що вона зрадила свою країну.

У зв'язку з цим українські військові закликають людей не ображати жінку.

"Тепер, коли від росіян Ганна Іванівна отримала міну у двір, а від українців допомогу, її онук рятується в Польщі, коли вона дізналася про Бучі і все інше, вона закинула той червоний прапор подалі", - розповів військовослужбовець 22 батальйону 92 бригади Збройних сил України з позивним «Кадет», який допомагав пенсіонерці і її чоловікові евакуюватися з їхнього будинку під Харковом.

Відомо, що окупанти розбомбили будинок пенсіонерки та її чоловіка. Зараз вони перебувають у харківській лікарні.

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