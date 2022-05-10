Подробицями нападу ведуча поділилася в новому сюжеті каналу «1+1». 9 травня Мосейчук разом зі знімальною групою вирушила висвітлювати акцію росіян у Берліні, приурочену до Дня Перемоги. Однак, в процесі українські журналісти зіткнулися з агресією на свою адресу.
«Ми хотіли відзняти матеріал про святкування росіянами (9 травня-прим. ред). Але, коли вони почули українську мову, вони почали говорити, що " такого народу не існує, Ви ніхто, вас треба вирізати» і коли ми це почули, я поставила єдине питання: хто відповість за Бучу?»,- розповіла Мосейчук.
За словами ведучої, після цього їй довелося вислухати від росіян потік пропаганди, порівнянний з тим, що показують їм по телевізору.
Однак, одними пропагандистськими промовами все не обмежилося. Особливо агресивні росіяни навіть не намагалися здаватися культурними людьми.
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«Що ви лізете, б**ть, виродки! Як ви всі за**алі!» ,- вигукував один з учасників акції, намагаючись прорватися до журналістів.
Пізніше ще один чоловік влаштував бійку з одним з членів знімальної групи. Мосейчук повідомила, що німецька поліція відкрила адміністративну справу за напад на журналіста. Тепер агресивному росіянину загрожує мінімум штраф, а максимум – депортація.
Нагадаємо, росіяни атакували українську ведучу Наталію Мосейчук.
Як повідомляла Politeka, Осадча запропонувала позбавити Повалій українського громадянства.
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