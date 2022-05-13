Військовий експерт розповів про історичні приклади ситуацій, схожих на те, що відбувається на "Азовсталі".

Провести операцію евакуації українських військових і важко поранених захисників з підвалів заводу "Азовсталь" неможливо без згоди з боку Росії. Таку думку в інтерв'ю виданню Фокус висловив військовий експерт Михайло Жирохов.

За його словами, кораблі не будуть проривати російську оборону через повністю заблоковану окупантами Керченську протоку для того, щоб вивезти українських захисників.

"Екстракція без згоди Росії неможлива. Не будуть якісь судна прориватися через повністю контрольовану росіянами Керченську протоку, щоб забрати бійців з "Азовсталі", як про це говорять родичі військовослужбовців", – вважає військовий експерт Михайло Жирохов.

Він також навів два приклади подібних ситуацій з історії.

Дюнкеркская операція 1940 року. Тоді, як розповідає експерт, Французькі, британські та бельгійські війська частково опинилися в блокаді між Атлантичним узбережжям і військами Вермахту. Евакуацію цих військ провели через Ла-Манш до Британії. Згоду на це дав Гітлер.

Ще одна подібна операція виведення військових і цивільних з анклаву боснійських мусульман Жепа в колишній Югославії в 1995 році. Тоді це місце могло стати другою Срібницею. Однак, за допомогою збройного контингенту ООН і місії Червоного Хреста, звідти вдалося вивести близько 5 тисяч людей – і цивільних, і військових. Це дозволили зробити серби.

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