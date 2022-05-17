Аферисти пропонують українцям можливість отримати грошову допомогу у Фейсбук під виглядом офіційної сторінки телеканалу "ТСН", повідомляють у мережі.
Зокрема, користувачам пропонують перейти за посиланням, пройти опитування і»отримати грошову допомогу в рамках соціальної програми ООН". Потім українців просять надати свої персональні дані і зробити додатковий платіж.
Після цих маніпуляцій у шахраїв з'являється доступ до всіх необхідних реквізитів банківської карти, чим вони тут же і користуються, знімаючи з рахунків гроші.
"Шахраї викрадають гроші, прикриваючись "допомогою від ООН", - попереджають українців.
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Для того, щоб не стати жертвою аферистів потрібно пам'ятати прості правила: ніколи не вводити реквізити платіжної картки на незнайомих і підозрілих вебсайтах, використовувати додаткові функції контролю руху грошових коштів – підключати СМС-інформування або встановлювати ліміт на грошові операції в Інтернеті.
Якщо дані карти введені на шахрайському сайті помилково – варто негайно заблокувати карту через Мобільний додаток або по гарячій лінії банку.
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