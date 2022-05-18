Російські окупанти все частіше відмовляються від виконання наказів командування проводити активні наступальні дії на території України. Про це повідомило Головне управління розвідки.

За даними військової розвідки, незважаючи на прихований саботаж, кілька підрозділів 70 гвардійського мотострілецького полку вже відкрито відмовилися брати участь у війні і висунули вимогу повернути їх в місця постійної дислокації. Вони бояться ЗСУ і не хочуть померти на полі бою.

Командири частин всіляко намагаються приховати факти непокори. Найбільш активних військовослужбовців, які вимагають повернення на росію, відправили на найбільш небезпечну ділянку фронту, сподіваючись на їх швидку загибель.

Для виявлення і нейтралізації ініціаторів відмови від участі у війні, у відділі фсб 58 загальновійськової армії вирішили наповнити підрозділи 70 полку своїми позаштатними агентами та інформаторами.

Нагадаємо, у британській розвідці видали нові деталі про зірвані плани росії.

Як писала Politeka, окупанти взяли під контроль три населені пункти, ЗСУ відбили атаку на кордоні.

Також Politeka писала, що окупанти після провалу змінили тактику, в чому вона полягає.