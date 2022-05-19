Цю оборонну систему вважають одним з найбільш ефективних у світі засобів знищення ракет малої дальності.

"Залізний купол" - це дуже специфічна система озброєння. Вона добре працює тільки в ізраїльських умовах і не підходить Україні. Про це розповів радник голови офісу Президента Олексій Арестович в ефірі "24 каналу".

Він пояснив, що "Залізний купол" не допоможе Україні зупинити Росію, адже росія фактично оточила Україну, мова йде про тисячі кілометрів, якщо брати до уваги і території нашої країни, що межує з Білоруссю. Саме тому "Залізний купол" Україні не підходить, адже ворог може вдарити з будь-якої точки і навіть з моря. Тому військовим ЗСУ потрібні більш сучасні системи протиповітряної оборони.

При цьому "Залізний купол" коштує дуже багато. На ці гроші потрібно закуповувати більш універсальну зброю, яка допоможе набагато краще українським захисникам відбивати атаки окупантів.

Варто відзначити, що систему "Залізний купол" розробили ще в 2011 році. Цю оборонну систему вважають одним з найбільш ефективних у світі засобів знищення ракет малої дальності.

Нагадаємо, що сили ЗСУ йдуть в контратаки, опубліковано актуальну карта.

Як повідомляла Politeka, окупанти провалили наступ відразу на чотирьох напрямках.

Також Politeka писала, що ЗСУ знищили командний пункт з російськими офіцерами.