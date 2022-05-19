У Запорізькій області, в місті Василівка, перед блокпостом окупантів знаходяться вже більше тисячі автомобілів. Окупанти не дають виїхати мирним громадянам на неокуповані землі, але при цьому і назад не відпускають бажаючих виїхати. Про це поінформувала заступник голови Запорізької ОДА Злата Некрасова в Facebook.

"На даний момент в м. Василівці перед блокпостом Російської Федерації знаходяться більше 1000 машин, яких не пропускають на підконтрольну територію України і на окуповану територію. В обидві сторони не пропускають окупанти " - розповідає Некрасова.

За її словами, у багатьох машинах є жінки і діти. Запорізька ОДА забезпечила доставку води та їжі людям.

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