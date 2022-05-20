Серед російських загарбників в Україні повно наркоманів. Деякі з них займають керівні посади і вимагають від підлеглих діставати для них наркотики. Про це свідчить нове перехоплення розмови, оприлюднене Службою безпеки України.
Судячи з усього, це єдине, що тримає ворожу армію "в тонусі" на війні в Україні. Примітно, що заборонені речовини окупантам завозять, не ховаючись.
"Попроси у Гурдіна, щоб він забрав наркоту і свою теж сюди привіз! Наркоту, яку нам видали. Щоб він забрав і свою теж привіз", - сказав загарбник своїй дружині.
Він вказав, що у рашистів є грошовий "общак", з якого ще потрібно взяти кошти на закупівлю коньяку.
"Тому "добовий раціон" російських загарбників виглядає ... досить незвично. Робимо все, щоб змести "Насинішу армію світу" з нашої землі якомога швидше!"- додали в СБУ.
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Нагадаємо, що окупанти за підтримки авіації рушили на Попасну, ЗСУ в небезпеці.
Як повідомляла Politeka, британська розвідка розсекретила план рф відразу після захоплення Маріуполя.
Також Politeka писала, що окупанти взяли чотири населені пункти, під загрозою захоплення важлива магістраль.