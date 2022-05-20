Серед російських загарбників в Україні повно наркоманів. Деякі з них займають керівні посади і вимагають від підлеглих діставати для них наркотики. Про це свідчить нове перехоплення розмови, оприлюднене Службою безпеки України.

Судячи з усього, це єдине, що тримає ворожу армію "в тонусі" на війні в Україні. Примітно, що заборонені речовини окупантам завозять, не ховаючись.

"Попроси у Гурдіна, щоб він забрав наркоту і свою теж сюди привіз! Наркоту, яку нам видали. Щоб він забрав і свою теж привіз", - сказав загарбник своїй дружині.

Він вказав, що у рашистів є грошовий "общак", з якого ще потрібно взяти кошти на закупівлю коньяку.

"Тому "добовий раціон" російських загарбників виглядає ... досить незвично. Робимо все, щоб змести "Насинішу армію світу" з нашої землі якомога швидше!"- додали в СБУ.

Нагадаємо, що окупанти за підтримки авіації рушили на Попасну, ЗСУ в небезпеці.

Як повідомляла Politeka, британська розвідка розсекретила план рф відразу після захоплення Маріуполя.

Також Politeka писала, що окупанти взяли чотири населені пункти, під загрозою захоплення важлива магістраль.



