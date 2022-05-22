Про це повідомляється в актуальній ранковій зведення Генштабу ЗСУ. Станом на 88-ту добу війни в Україні найважча ситуація зберігається на Донбасі.

Зокрема, окупанти готуються до відновлення наступу на Слов'янському напрямку. За допомогою артилерії вони здійснювали обстріли в районах населених пунктів Вірнопілля, Дібрівне та Довгеньке.

"На Донецькому напрямку окупанти намагаються прорвати оборону наших військ і вийти на адміністративні кордони Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Врубівка та Бахмут. На Сєвєродонецькому напрямку із застосуванням мінометів і ствольної артилерії ворог обстрілює позиції Сил оборони вздовж всієї лінії зіткнення, зосередив зусилля в напрямку населених пунктів Сєвєродонецьк і Лисичанськ", - йдеться у зведенні.

Також повідомляється, що окупанти намагалися наступати в районі населених пунктів Осколонівка, Пурдовка, Щедрищеве і Смолянінове, проте ЗСУ відбили наступ. Противник зазнав великих втрат і був змушений відступити на старі позиції.

Також великих втрат російські військові зазнали в районі населеного пункту Красногорівка на Авдіївському напрямку.

У той же час окупанти намагаються утримувати займані рубежі на харківському напрямку і не давати українським військам вийти на державний кордон в цій області. Також тривають обстріли населених пунктів та об'єктів інфраструктури в Сумській та Чернігівській областях.

Зберігається загроза нанесення ракетних і авіаційних ударів з території Білорусі.

"У Бєлгородській області противник розгорнув пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М". Крім того, ворог збільшує систему матеріально-технічного забезпечення та ремонтних баз", - повідомляється у зведенні.

Нагадаємо, Зеленський заявив про неприпустимість компромісів між Європою і Росією.

Як повідомляла Politeka, експерт розповів, у чому головна перевага ЗСУ.

Також Politeka писала, що тіла окупантів знайдені на Харківщині, підполковник Герасимов серед них.