Знайдена мертвою у своїй квартирі заслужена радянська артистка Наталія Величко. Вона померла на 82-му році життя. Про це повідомило Імператорське православне палестинське товариство (ІППО).
"21 травня 2022 року після тривалої і важкої хвороби померла Наталія Яківна Величко...", - йдеться в заяві.
У період з 1965 по 1992 вона служила актрисою в центрі театру і кіно під керівництвом Микити Михалкова. У 2011 році Величко стала членом ІППО, де багато років "підтримувала і надавала допомогу своєму чоловікові в його науковій і громадській діяльності".
Кінокритики писали, що вона була неймовірно талановитою і частенько помічали, що було в ній щось від Одрі Хепберн.
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Акторський дебют Наталії Величко відбувся в 1963 році, коли вона зіграла роль Асі в картині Бондарєва "Тиша". У наступні роки вона зіграла у фільмах "Перший сніг", "Щит і меч", "Це було в розвідці", "Поворот", "Третя молодість", "Полювання на ізюбря" і багатьох інших.
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