У Мелітополі підірвали залізничні колії та бронепоїзд, який використовували російські окупанти.

Про це розповів голова Запорізької обласної Військової адміністрації Олександр Старух в ефірі "5 каналу". Вдень 23 травня місцеві ЗМІ повідомляли, що вранці у 2-3 км від Мелітопольського м'ясокомбінату прогримів вибух.

З'ясувалося, що невідомі підірвали рейки, по яких окупанти здійснювали важливі перевезення. До місця події росіяни направили бронепоїзд і групу автоматників, які розчищали територію. Місцеві жителі повідомляли, що над місцем вибуху піднімався стовп чорного диму.

У свою чергу, Старух повідомив, що був підірваний бронепоїзд окупантів. Він заявив, що це справа рук місцевих партизанів.

"Біля Мелітополя черговий бронепоїзд "спіткнувся". Звичка така - "спотикатися". Партизани є українські і будуть. Не дадуть окупантам жодного дня спати спокійно", - запевнив голова Запорізької ОВА.

Раніше партизани в Мелітополі вже підривали шляхи в межах Мелітополя. Повідомляється також, що в місті за час окупації було ліквідовано близько сотні загарбників, серед яких було два російських офіцери.

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