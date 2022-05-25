З сьогоднішнього дня, 25 травня, ПриватБанк відновив розстрочку. Тим часом люди на тимчасово окупованих територіях не знають, як оплачувати кредити.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення ПриватБанку, тепер у клієнтів знову буде можливість робити покупки в кредит.

У свою чергу в Мережі відзначили, що поки що оплата частинами все ж недоступна. "Сервіс всім повертається або тільки обраним?" ,- уточнила одна з клієнток ПриватБанку.

У банку відповіли, що ліміт по Оплаті частинами залежить від встановленого ліміту по кредитній карті. Ліміт по кредиту "Оплата частинами" можна буде дізнатися зручним способом (відправка смс на номер 10060 з командою chast/в акаунті Приват24/в мобільному додатку "Оплата частинами") після відновлення роботи сервісу – в даний час ця послуга недоступна.

Також у ПриватБанка поцікавилися щодо умов виплати кредиту для людей, які перебувають на окупованих територіях, зокрема в Херсоні та Херсонській області.

"Яким чином виплачувати кредит, якщо ще ставка буде 3.4%, наврядчи хтось зможе в Херсоні і 1.7% виплачувати. Люди не мають роботи, виїхати з міста не можуть. Людям вже скоро їсти не буде чого, не кажучи вже про кредити. Відкриваються вже російські банки. Складно дуже буде з виплатою кредитів, вирішіть будь ласка питання з кредитами, людей які знаходяться в окупованому Херсоні", - написала в мережі одна з клієнток ПриватБанку.

У банку запевнили, що питання опрацьовується і відповіді будуть опубліковані найближчим часом.

Нагадаємо, у ПриватБанку попередили про додаткове обмеження щодо готівки.

Також повідомлялося, що користувачів ПриватБанку та Дії попередили про хитрощі з отриманням виплат.

Крім того Politeka.net писала, що в ПриватБанку попередили про зміни з 1 червня.