Після того, як українські військові за кілька тижнів боїв і ціною великих втрат відтіснили окупантів на їх територію, солдати рф знову заворушилися. Про це повідомляє американська газета The Washington Post.

Так, росія знову накопичує війська і техніку біля кордону з північними областями України, до якого відносять території Житомирської, Київської, Сумської та Чернігівської областей. Прикордонники побоюються повторного вторгнення Росії з півночі.

Прикордонники кажуть, що щодня в Чернігівській області падає від двох до восьми снарядів, а війська регулярно змушені вести вогонь у відповідь через кордон.

"Ми готуємося до можливого вторгнення. Вони атакують наші позиції і міста. У росіян немає поняття про правила ведення бою", - зазначив заступник командувача Прикордонними військами області Олександр Вадовський.

Та ж динаміка спостерігається і в сусідній Сумській області, яку окупанти покинули приблизно в той же час, що і Чернігів. А в Харкові, де українські війська відтісняють росіян до кордону, місцева влада очікує, що все ще рашисти можуть повернутися.

Нагадаємо, окупанти спеціально б'ють по бомбосховищах, жертв все більше.

Як повідомляла Politeka, Рф почала розконсервувати ракети, вироблені в СРСР.

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