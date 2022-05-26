Окупанти хваляться, як за допомогою гранат знищують підвальні приміщення, де переховується від обстрілів мирні люди.

СБУ отримала чергове підтвердження вбивств російськими окупантами мирних українців. Про це повідомляє СБУ, представляючи уривок з перехопленої розмови окупантів на сторінці в Фейсбук.

Окупанти хваляться, як за допомогою гранат знищують підвальні приміщення, де переховується від обстрілів мирні люди.

"Ми зачищаємо підвали, знаєш як? Не питаємо, хто там,а гранати кидаємо, пох*й взагалі. У нас загін називається Загін самогубців, загін головорізів", - розповідає дружині російських злочинець.

Також окупант розповів, як його "колеги" з іншого підрозділу глумилися і згвалтували жінку.

"Я тут творю, взагалі. Е * ашу всіх, мені пох * й взагалі: цивільних, не цивільних. Я можу просто взяти ніж, вуха відрізати " - хвалиться злочинець.