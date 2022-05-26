СБУ отримала чергове підтвердження вбивств російськими окупантами мирних українців. Про це повідомляє СБУ, представляючи уривок з перехопленої розмови окупантів на сторінці в Фейсбук.
Окупанти хваляться, як за допомогою гранат знищують підвальні приміщення, де переховується від обстрілів мирні люди.
"Ми зачищаємо підвали, знаєш як? Не питаємо, хто там,а гранати кидаємо, пох*й взагалі. У нас загін називається Загін самогубців, загін головорізів", - розповідає дружині російських злочинець.
Також окупант розповів, як його "колеги" з іншого підрозділу глумилися і згвалтували жінку.
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"Я тут творю, взагалі. Е * ашу всіх, мені пох * й взагалі: цивільних, не цивільних. Я можу просто взяти ніж, вуха відрізати " - хвалиться злочинець.
Про це він розповів на каналі "Знай 24 «у програмі" що далі?"з Вікторією Панченко.
"Після третьої фрази (у окупантів, - Ред.) вже немає цієї "романтики". Вони вже розуміють, хто ми, і навіть пропагандисти починають говорити:» так українці ж 8 років готувалися", - зазначив Вадим Трюхан.
Також, у Генштабі ЗСУ повідомили, де окупанти отримали по зубах, а де готуються до нового наступу.
Також Politeka.net писала, що ситуація на фронті вкрай важка-експерт розкрив подробиці.
Крім того, Politeka.net повідомляла, що Зеленський поставив на місце шанувальників "поступок Путіну".