Білорусь проводить навчання своїх військ на кордоні з Волинською областю України. Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів розповівши, чого домагається Лукашенко.

Він зазначив, що в умовах цієї анексії Лукашенко намагається якось підігравати Путіну, але таким чином, щоб це не мало наслідків для нього. Політика "допомагати Путіну без наслідків" буде зберігатися і далі.

Таким чином білоруська влада намагаються стримувати перекидання українських сил на схід, де зараз йдуть важкі бої з окупантами.

"Ми не можемо ігнорувати цю загрозу, тому змушені утримувати сильні угруповання на цьому напрямку", – пояснив аналітик.

За його словами, сама армія Білорусі слабка, непрофесійна і невмотивована. Білоруси - це народ, який майже ніколи не воює. У них навіть гімн починається зі слів, що вони мирні люди. Він додав, що серед цих мирних людей є ті, хто на боці України.

"Для нас важливо, що партизанський рух є в Білорусі. У перші місяці війни дійсно було кілька важливих операцій, в тому числі підривали залізничні колії. Очікувати чого особливого поки немає підстав", - вважає аналітик.

Нагадаємо, що ліквідовано білоруського полковника, який став на бік окупантів.

Як повідомляла Politeka, у Верховній Раді вирішили, як ще можна покарати Білорусь.

Також Politeka писала, що ситуація на кордоні з білоруссю загострюється, в Міноборони викрили лукашенка.