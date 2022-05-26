Білорусь проводить навчання своїх військ на кордоні з Волинською областю України. Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів розповівши, чого домагається Лукашенко.
Він зазначив, що в умовах цієї анексії Лукашенко намагається якось підігравати Путіну, але таким чином, щоб це не мало наслідків для нього. Політика "допомагати Путіну без наслідків" буде зберігатися і далі.
Таким чином білоруська влада намагаються стримувати перекидання українських сил на схід, де зараз йдуть важкі бої з окупантами.
"Ми не можемо ігнорувати цю загрозу, тому змушені утримувати сильні угруповання на цьому напрямку", – пояснив аналітик.
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
Бояться резонансу через великі втрати: у росії наказали прибрати алеї могил військових з кладовищ
"Дуже схудла": дружина "Холостяка" Добриніна після народження сина блиснула фігурою в модному луці
Генерал розкрив, хто в рф бореться за статус наступника путіна: "Зустрічалися не з ким-небудь, а саме з..."
Дефіцит солі в розпалі, вже продають майже по 100 гривень за пачку: фотодоказ
За його словами, сама армія Білорусі слабка, непрофесійна і невмотивована. Білоруси - це народ, який майже ніколи не воює. У них навіть гімн починається зі слів, що вони мирні люди. Він додав, що серед цих мирних людей є ті, хто на боці України.
"Для нас важливо, що партизанський рух є в Білорусі. У перші місяці війни дійсно було кілька важливих операцій, в тому числі підривали залізничні колії. Очікувати чого особливого поки немає підстав", - вважає аналітик.
Нагадаємо, що ліквідовано білоруського полковника, який став на бік окупантів.
Як повідомляла Politeka, у Верховній Раді вирішили, як ще можна покарати Білорусь.
Також Politeka писала, що ситуація на кордоні з білоруссю загострюється, в Міноборони викрили лукашенка.