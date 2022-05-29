Про це в новому ефір з російським правозахисником Марком Фейгіним розповів радник глави офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, в Кремлі яро противляться поставкам Україні американських РСЗВ з однієї простої причини. Про неприпустимість "ескалації" заявив навіть міністр закордонних справ рф.

Олексій арестович

"З ними втрати противника повернуться до квітнево-березневого рівня, коли гинуло по тисячі в день. Зараз гине 200-300 в день, буде 400-500 гинути, може більше, коли запрацюють ці установки. Судячи з усього, рішення вже прийнято. Ну, війна це така штука: стріляєш ти, стріляють тебе. Тому зараз покотить у зворотний бік", - розповів Арестович.

Він також підкреслив, що з новими «Гарпунами» погані новини чекають і Чорноморський флот рф.

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Олексій Арестович

"Це історія, яка відсуне російський флот дуже далеко від тієї частини узбережжя, яку ми контролюємо. Тому що привид «Москви» встав над кожним російським військовим кораблем", - попередив росіян Арестович.

Нагадаємо, враг завдав нових ударів по Кривому Рогу, стало відомо про руйнування.

Як повідомляла Politeka, українські війська пішли в атаку на одному з напрямків.

Також Politeka писала, що у Росії утворився новий "фронт" проти Путіна, яка зараз ситуація на Кавказі.