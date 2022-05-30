Як повідомляє Politeka.net із посиланням на прес-реліз Національного банку Бельгії (NBB), мова йде про можливість обміну гривні на євро у Бельгії.
"Ми вважаємо своїм гуманітарним обов’язком запропонувати цю послугу біженцям, і тому ми раді, що завдяки нашим зусиллям ця послуга може бути доступна в нашій країні", - сказав директор NBB Тім Германс.
Послуга буде доступна у касах Національного банку, або у приватних банківських установах, таких як Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC та KBC Brussels.
Громадянам України, які перебувають у Бельгії, буде потрібно надати лише Сертифікат тимчасового захисту, аби відкрити власний рахунок у місцевому банку з метою отримувати заробітну платню або пересилати гроші.
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Нагадаємо, у бельгійських містах обладнають центри розміщення біженців з України. Перше "українське село" відкрилося в Антверпені.
Також повідомлялось про нові умови у ПриватБанку - що зміниться з 1 червня.
Також про зміни попередив мобільний оператор Київстар.
Також Politeka.net писала, що українців попередили, кого позбавлять грошової допомоги.