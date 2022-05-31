Українців, які після 24 лютого вчаться жити в новій реальності, чекає нова фаза.

Про це, як пише Politeka.net, попередив радник Голови ОП Олексій Арестович.

"Війна - це маніакально-депресивний психоз. Маніакальна фаза закінчилася, почалася депресивна. Але не варто переживати. Попереду ще обсесивно-компульсивний розлад", - написав Арестович на своїй сторінці в Instagram.

За його словами, це означає, що люди будуть відчувати радість від десятикратного миття рук, особливого ритуалу вимикання світла перед виходом з дому, проголошення магічних слів про сувору реальність і заклики до віри.

"Хоч у що-небудь", - пояснив Арестович.

За його словами, багато з українців знайдуть себе в цьому.

"Попереду - цікаві життєві відкриття. Тримайтеся", - закликав представник ОП.

У свою чергу українці висловили готовність пройти через будь-які стадії заради того, щоб жити в незалежній і вільній від російських окупантів країні.

"Готові пройти всі стадії, щоб відродитися створюючи нове життя", "Здається, я вже на третій стадії. Четверта буде або кінець?", "Ну, чекаємо обсесивно-компульсивний розлад через 2-3 тижні", - пишуть коментатори.

Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що Україна перемогла в "спеціоперації" і назвав ймовірні терміни закінчення війни.

Також Арестович повідомляв про подробиці нового успіху ЗСУ в Чорнобаївці.

Також Politeka.net писала, що у мережі з'явилося фото Олексія Арестовича в старості.