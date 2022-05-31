Співзасновник студії "Мамахохотала" поділився актуальним постом у своєму Instagram. Він звернув увагу на те, що навіть у такий важкий час в Україні тривають нескінченні суперечки між людьми. Однією з нових тем для засудження в суспільстві став різний спосіб життя під час війни.

Зокрема, люди в тилу стикаються з тим, що їх засуджують за спокійне і безпечне життя.

Янович впевнений, що подібні засудження контрпродуктивні.

"Я вас прошу, забороніть фразу: "поки ви там в мирних містах п'єте каву, там гинуть люди", - звернувся до українців актор.

Він вважає, що подібні претензії можуть викликати у людей хіба що почуття сорому за те, що вони в безпеці, і викличуть розкол в суспільстві.

"Це змусить українця просто боятися абсолютно природних для себе речей. А купа лайків під постом і репости від «інфлюенсерів» ще більше розхитають психіку, якій за 94 дні війни і так вистачає потрясінь. Люди банально сваряться і витрачають енергію, щоб під такими повідомленнями відстояти свою позицію", - пояснив актор.

Він додав, що люди не повинні соромитися того, що п'ють каву, сміються або просто живуть своє життя під час війни.

"Живіть без сорому - тим самим маючи більше місця для конструктивних думок, які збережуть вас здоровим українцем", - підкреслив янович.

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