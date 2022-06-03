Про це повідомили на офіційному сайті канадського уряду.

Так, дорослим українцям належить одноразова виплата в розмірі 3000 канадських доларів ($2400), дітям до 17 років – по 1500 канадських доларів ($1200).

Гроші зможуть отримати українці та члени їх сімей, які приїхали в Канаду після 24 лютого. Одержувачі повинні мати чинний дозвіл на роботу або навчання, тимчасову посвідку на проживання або брати участь у програмі для термінової еміграції.

Заявку на отримання одноразової виплати українським біженцям слід подати через сайт уряду. Заявник повинен мати рахунок в канадському банку, гроші надійдуть туди протягом п'яти днів.

"Вкрай важливо, щоб українці, які тікають від війни в Україні, отримали підтримку, коли вони прибувають до Канади. Сервіс Канади прагне надати цю фінансову допомогу якомога швидше, щоб забезпечити сім'ям необхідну підтримку, коли їх приймають в нових громадах», – заявив міністр з питань імміграції, біженців та громадянства Канади Шон Фрейзер.

Нагадаємо, в ПФУ повідомили про зміни після нового рішення Верховної Ради.

Як повідомляла Politeka, у Мінсоцполітики пояснили, хто отримає підвищені виплати.

Також Politeka.net писала, що деякі українці в червні отримають пенсії з доплатами.