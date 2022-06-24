Зараз активно йде підготовка до нового навчального року в навчальних закладах України. При безпечній ситуації в регіоні заняття плануються розпочати 1 вересня.
Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко у своєму Telegram каналі і уточнив деталі.
Як зазначає Тимошенко, для цього в навчальних закладах проводяться заходи щодо посилення безпеки, а саме:
- обов'язкова перевірка навчальних закладів та прилеглих до них територій на наявність вибухонебезпечних предметів фахівцями ДСНС
- готовність систем оповіщення. Особливу увагу звертаємо на доступність оповіщення для дітей з порушеннями зору і слуху.
- до початку навчального року в кожному навчальному закладі повинні бути визначені і позначені шляхи евакуації
- у кожного навчального закладу має бути відповідно обладнано укриття для всіх учасників освітнього процесу.
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Також адміністрація навчальних закладів створює запаси води і медикаментів і проводить тренування щодо дій у разі оголошення сигналу повітряної тривоги.
Крім того, учні та студенти, які навчалися в закладах, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях або пошкоджені обстрілами окупантів, продовжать навчання в тих же закладах, однак дистанційно.
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