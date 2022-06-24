Цифровий документ захищений QR-кодом, який змінюється кожні три хвилини.

У застосунку "Дія" можна оформити цифровий студентський квиток. Про це розповіли в офіційному Telegram-каналі сервісу держпослуг.

"Війна війною, проте навчання ніхто не скасовував, і воно триває завдяки стійкості наших захисників. Якщо ви навчаєтеся в будь-якому державному ВНЗ, нагадуємо, що в застосунку Дія є цифровий студентський квиток", — сказано в повідомленні.



Його можна використовувати як підтвердження особи та статусу студента. Він також дає право на пільговий проїзд і знижки при відвідуванні музеїв, кінотеатрів тощо.



Документ автоматично відображається в застосунку, якщо ви маєте пластиковий оригінал державного зразка.





Також повідомляється, що цифровий студентський захищений QR-кодом, який змінюється кожні три хвилини. Так можна перевірити оригінал документа.

Відзначимо, Дія не зберігає персональні дані. Все, що є в застосунку, береться з держреєстрів. Документи в Дію підтягуються автоматично, якщо ваші дані є в базі.

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