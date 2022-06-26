Перша леді Олена Зеленська заявила, що з початку повномасштабного вторгнення росії вона не залишала територію України.

Про це дружина президента Володимира Зеленського розповіла в інтерв’ю французькому телеканалу France 5.

Зеленська відверто відповіла на питання, чи вона жодного рау не думала над тим, аби покинути Україну.

"Так, дійсно. Це було моє зважене рішення. У мене не було бажання покидати Україну. У мене не було бажання бути далеко від Батьківщини і далеко від свого чоловіка", — заявила перша леді.

Зеленська також додала, що, хоча вона тижнями не бачиться з чоловіком, все одно відчуває, що вона поруч з ним і підтримує його таким чином.

"Набагато важче дивитися на те, що відбувається з твоєю країною, твоїми людьми здалека. Набагато легше емоційно для мене бути саме тут. Я там, де я хочу бути. І я там, де я маю бути. Мені здається від цього спокійніше", — пояснила дружина президента.

Крім того, Олена Зеленська закликала французів не забувати про війну в Україні, допомагати українцям, які були змушені залишити свої домівки, та не вірити російській пропаганді.

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