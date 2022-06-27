В оточенні президента України Володимира Зеленського занадто багато демократії у військовий час.

Таку думку висловив відомий телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк.



За його словами, логічно, коли людина коментує свою зону відповідальності. Наприклад. Давид Арахімія – переговори.

«Коли він очолює якусь переговорну історію, це я розумію. А коли просто кудись поїхав і щось сказав – ні», - зізнався Ігор Кондратюк в інтерв'ю Українській правді.

Говорячи про радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, Кондратюк зазначив, що це «взагалі окрема історія».

«Мені здається, що це дід Панас, який подобається не діткам, а жінкам певного складу поведінки. Я більше готовий довіряти спічрайтеру, якого б назначили одного виступати від влади», - пояснив свою точку зору Кондратюк.

Натомість телеведучий і продюсер стежить за оперативними повідомленнями Генштабу та військових експертів, слідкує за зміниами карти війни.

Нагадаємо, Кондратюк розповів, чи вдалося його рідним врятуватись з окупованої Херсонщини.

Раніше Кондратюк показав, що окупанти зробили з його житлом під Києвом.

Як відомо, окупанти завдали удару по будинку Кондратюка під Києвом 14 березня, в день його 60-річчя.