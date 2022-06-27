Таку думку висловив відомий телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк.
За його словами, логічно, коли людина коментує свою зону відповідальності. Наприклад. Давид Арахімія – переговори.
«Коли він очолює якусь переговорну історію, це я розумію. А коли просто кудись поїхав і щось сказав – ні», - зізнався Ігор Кондратюк в інтерв'ю Українській правді.
Говорячи про радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, Кондратюк зазначив, що це «взагалі окрема історія».
«Мені здається, що це дід Панас, який подобається не діткам, а жінкам певного складу поведінки. Я більше готовий довіряти спічрайтеру, якого б назначили одного виступати від влади», - пояснив свою точку зору Кондратюк.
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Натомість телеведучий і продюсер стежить за оперативними повідомленнями Генштабу та військових експертів, слідкує за зміниами карти війни.
Нагадаємо, Кондратюк розповів, чи вдалося його рідним врятуватись з окупованої Херсонщини.
Раніше Кондратюк показав, що окупанти зробили з його житлом під Києвом.
Як відомо, окупанти завдали удару по будинку Кондратюка під Києвом 14 березня, в день його 60-річчя.