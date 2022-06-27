Росія битиметься до самого кінця, тому що припинення війни для них рівносильно краху державності. Про це сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Financial Times.

Начальник ГУР солідарний із західними колегами щодо того, що армія рф деморалізована, проте він все одно не вірить, що рашисти добровільно покинуть окуповані території України.

"Якщо росія зараз визнає, що не змогла перемогти Україну... це не крах системи, це крах державності. Тому вони будуть боротися, скільки зможуть. Російська армія буде змушена боротися до кінця. У них немає іншого виходу", — пояснив Буданов.

За словами глави розвідки, Кремль заявляє, що путін здоровий і відкидає попередні заяви про те, що російський президент має рак.

Однак українським розвідникам все відомо про діагнози путіна. Буданов не уточнив про які недуги російського диктатора йдеться.

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