У росіян почалася істерика після успішної роботи американських РСЗВ HIMARS в Україні.

На лицемірні скарги окупантів звернули увагу в соцмережах. Як повідомив у телеграмі СтратКом ЗСУ, українські захисники успішно застосували американську РСЗВ для знищення командних пунктів росіян.

"В результаті застосування HIMARS були успішно вражені два командних пункти російської армії. Перший-командний пункт 20-ї армії Західного військового округу ЗС РФ (в/ч 89425, Воронеж), що дислокувався в будівлі школи в Ізюмі. Другий-передовий пункт управління десантних військ ЗС РФ", - говорилося в публікації.

Судячи з усього, на один з цих випадків відреагували і росіяни у своєму тематичному пабліку.

"Терміново! ВСУшники тварі завдали першого удару американській РСЗВ М142 Himars на 80 км! Багато загиблих наших бійців ... немає слів ((Господи, за що!",- писали росіяни.

Українці не змогли пройти повз лицемірний пост.

"За Бучу і Маріуполь - ось за що", "ЗСУ б'ють по командних пунктах, а війська РФ — по торгових центрах. Відчуйте різницю!", "це виття", "цікаво, а що сталося?", "відмінно, в м'ясо любителів чужих земель", "Господи за що?" у поєднанні з "Не злі російського ведмедя" доставляє звичайно", - пишуть люди.

Нагадаємо, окупанти обстріляли натовп людей, які набирали воду.

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