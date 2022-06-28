Часті кадрові перестановки в керівництві генерального штабу країни-агресора рф не помітив тільки ледачий.

Російський диктатор володимир путін часто змінює генералів у керівництві Генштабу рф. Такі перестановки пов'язані з тим, що генерали не встигають виконувати накази глави Кремля, а сам він їх постійно змінює.

Таке пояснення дав радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів, пише "Обозреватель".

При цьому якісних змін після кадрових перестановок в російській армії не буде.

"Путін постійно змінює цілі. Його командири не встигають з виконанням будь-яких цілей, які він ставить. Навіть взяття Сєвєродонецька відбулося, але зі значним запізненням від його плану", - пояснив Віктор Андрусів.

Андрусів прогнозує, що кадрові перестановки триватимуть далі і відбуватимуться регулярно. При цьому він звернув увагу на те, що відсторонення від командування військами рф в Україні генерала Олександра Дворнікова дуже показово, оскільки він належить до оточення Путіна.

"Це не остання зміна. Такі зміни відбуватимуться регулярно. Дуже показово, що путін починає міняти наближених до себе. Дворников був таким. Це означає, що він відчуває безсилля", - вважає Андрусів.

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