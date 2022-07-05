Про це повідомили в Пенсійному фонді Укрїни.

Так, люди, які отримували пенсії через АТ "Укрпошта" (у відділеннях або з доставкою додому) та тимчасово змінили фактичне місце проживання – можуть отримувати пенсії за новим (тимчасовим) місцем перебування через платіжну систему "Швидка копійка" від "Ощадбанку", або через внутрішні перекази "Укрпошти".

В ПФУ попереджають, що в разі, якщо пенсія за відомостями на виплату пенсій не буде отримана, "Укрпошта" повідомить про це Пенсійний фонд України, і кошти будуть виплачені з наступного місяця. Якщо пенсію не отримано впродовж 6 місяців поспіль, її виплата буде призупинена. Для поновлення виплати пенсії потрібно буде звернутись до органів ПФУ.

Також зазначається, що, якщо "Укрпошта" у встановленому порядку повідомить про відсутність технічної можливості здійснювати виплату і доставку пенсій у певних районах (населених пунктах), визначено альтернативний механізм виплати пенсій – шляхом їх зарахування на рахунки "Ощадбанку".

В Пенсійному фонді пояснили, що відповідний порядок визначено постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 року “Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану”.

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