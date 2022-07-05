Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу банку. Нові обмеження торкнуться клієнтів ПриватБанку, які при обороті на карті від 500 тисяч гривень на місяць не зможуть або відмовляться документально підтверджувати свої прибутки.

«Ми будемо запитувати додаткове підтвердження джерел доходів у клієнтів, які за місяць перевищили оборот у 500 000 гривень за особистими картками і при цьому не мають документів, що підтверджують», - розповіли представники банку.

Вони пояснили, що клієнтів проситимуть вказати джерела доходу, а також навести актуальні анкетні дані у розділі про доход. Відповідний запит може надаватись через різні види зв'язку.

Якщо клієнт відмовиться надавати потрібну інформацію, йому доведеться зіткнутися з певними обмеженнями на витрати.

«Клієнти отримають від банку запит на надання документів через Приват24 ченелс, Viber, SMS або дзвінок співробітника відділення. При відмові/ігноруванні клієнта надавати в банк необхідні документи – на карткові рахунки будуть накладені обмеження на видаткові операції», – розповіли у ПриватБанку.

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