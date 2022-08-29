Безробітні українці також можуть розраховувати на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це повідомили в телеграм-каналі Верховної Ради з посиланням на слова заступника міністра соціальної політики України Віталія Музиченка в ефірі телемарафону.

Аби оформити виплати, безробітним необхідно зареєструватися в центрі зайнятості та отримати офіційний статус безробітного.

"Зараз ситуація динамічна, картина доходів сім'ї може змінюватись кардинально у швидкому темпі. Ще на період карантину було передбачено: громадяни, які втратили роботу, зареєструвалися в центрах зайнятості та отримують допомогу з безробіття, можуть звернутися та отримати субсидію не з урахуванням доходу за попередні шість місяців, а з урахуванням розміру допомоги з безробіття, яку вони отримували у попередні місяці", – зазначив він.

Також у Раді розкрили розміри грошової допомоги безробітним в Україні. Так, мінімальна сума допомоги становить 1000–1800 гривень. У середньому виплата з безробіття становить 4600 гривень. Максимальна допомога, яка сплачується безробітним в Україні – 9750 гривень.

Раніше в Кабміні повідомили, що українці – власники житла, які безкоштовно допоможуть переселенцям із проживанням, зможуть отримати збільшену компенсацію. Йдеться про суму 900 гривень на місяць за кожну прийняту людину.

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