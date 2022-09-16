В Уркгідрометцентрі та ДСНС попередили про низку небезпечних погодних явищ, які обрушаться на Україну в найближчі дні.

В Україні 18 вересня очікується ускладнення погодних умов. Про це повідомляє Укргідрометеоцентр.

У зв’язку з переміщенням активного циклону 18 вересня у більшості областей очікуються дощі з грозами, вдень посилення вітру до 15-20 м/с.

"Вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західних, північних та центральних областях значні дощі, кількість опадів 20-30 мм (І рівень небезпечності, жовтий); у Карпатах сильний дощ з мокрим снігом, кількість опадів 40-50 мм, (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)", — сказано в повідомленні.

В Укргідрометцентрі також додають, що на високогір’ї Карпат можливе утворення снігового покриву 3-5 см.

Також у пресслужбі ДСНС попередили, що на Закарпатті 16-17 вересня на дiлянці Тиси Великий Бичкiв - Вилок очiкується добiгання невисокої паводкової хвилi з верхiв’їв з пiдвищенням рiвня води на 0,3 – 1,3 м. На щастя, без негативних наслiдкiв.

Подібна ситуація буде й на Тернопільщині :у зв'язку з добiганням невисокої паводкової хвилi, ввечерi 16 вересня та впродовж 17-18 вересня, на дiлянцi Днiстра на Галич-Залiщики очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3 - 0,9 м.

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