Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області спрямоване на модернізацію інженерних мереж.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області запровадили у Кілійській громаді для стабілізації роботи систем водопостачання та водовідведення, повідомляє Politeka.

Рішення охоплює місто Кілія та прилеглі населені пункти. За інформацією комунального підприємства «Світло», коригування спричинене подорожчанням енергоносіїв і зростанням витрат на закупівлю та очищення води.

Від початку року ціна електроенергії зросла з 13,50 до 16,32 грн за кВт·год. Крім того, із 1 квітня кубометр закупівельного ресурсу подорожчав із 35 до 40 грн, що вплинуло на кінцеві розрахунки.

У Кілії нові показники становлять 63,41 грн за м³ водопостачання та 57,65 грн за водовідведення. Раніше вони дорівнювали 58,72 грн і 55,43 грн відповідно. У селі Ліски вартість послуги для одного домогосподарства зросла до 225,44 грн замість 211,65 грн.

В інших населених пунктах громади також зафіксовано зміни. У Шевченковому встановлено 60,30 грн за кубометр подачі, у Василівці — 53,80 грн за каналізаційні послуги. У Фурманівці ціни становлять 54,20 грн та 51,35 грн відповідно, а в Новоселівці — 57,10 грн і 54,00 грн.

Представники місцевої влади підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області спрямоване на модернізацію інженерних мереж і забезпечення безперебійної роботи інфраструктури.

Жителям рекомендують встановлювати лічильники, раціонально використовувати ресурси та контролювати витрати, щоб зменшити фінансове навантаження.

У громаді очікують, що оновлені розрахунки сприятимуть стабільному функціонуванню систем і підвищенню якості обслуговування.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі: за яких умов можна розраховувати на підтримку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області: кому і який прихисток доступний

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Одеській області: на що можуть розраховувати українці в березні.