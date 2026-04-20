Подорожчання продуктів у Кіровоградській області вже відчули місцеві покупці на прикладі багатьох груп товарів, повідомляє Politeka.

Про подорожчання продуктів у Кіровоградській області свідчать дані з офіційного сайту Мінфіну.

Однією з категорій товарів, де це найбільш відчутно, стала олія. Рафінована соняшникова олія марки «Щедрий Дар» об’ємом 850 мл сьогодні коштує в середньому 91,50 грн.

В Auchan її продають по 92,50 грн, у Novus - 90,49 грн. Для порівняння, у березні середня вартість становила лише 85,02 грн, тобто за місяць товар виріс на 6–7 гривень.

Не менше зросли цінники на соуси та спеції. Томатна паста «Чумак» вагою 350 грамів наразі коштує 93,90 грн у Megamarket. У березні її середня вартість була 87,75 грн, що свідчить про значне подорожчання продуктів у Кіровоградській області.

Серед хлібо-булочних виробів підняття цінників також відчутне. Батон «Батон Рум'янець нарізка» вагою 450 грамів сьогодні коштує в середньому 34,15 грн, у Metro - 32,30 грн, у Novus - 35,99 грн, тоді як у березні ціна була 33,10 грн.

Батон «Київський нарізний» вагою 500 грамів продають по 39,03 грн в середньому, а ще місяць тому він коштував 36,80 грн.

Місцеві експерти радять покупцям уважно порівнювати ціни у різних супермаркетах та віддавати перевагу сезонним товарам і місцевим виробникам.

Також вони наголошують на плануванні покупок заздалегідь, адже підняття цінників може продовжуватись у найближчі місяці, поки не стабілізується постачання та виробництво.

Тож місцевим мешканцям не залишається нічого, окрім як звикати до нових цін та більших витрат.

Останні новини України:

