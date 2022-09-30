У суботу, 1 жовтня, очікується потужна магнітна буря, а в неділю — ще й зміна погоди.

Синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди та магнітних бур на 1 жовтня.

"Почну прогноз на перший жовтневий день не з погоди, а з прогнозу магнітних бур. Завтра вони обіцяють бути серйозними, Сонце захоче побути більш активним, спалахи та викиди обіцяють бути потужними, тому зверніть увагу на своє здоров'я, не дивуйтеся можливим недоладностям у системах зв'язку!", – застерегла синоптик.

У суботу, 1-го жовтня, практично повсюди по Україні пануватиме тепла погода з температурою повітря вдень +18+23 градуси, на півдні +20+27 градусів, у західних областях +13+18 градусів.

Дощі в суботу пройдуть найближчої ночі у східній частині, вдень – місцями в західних областях України, ввечері можуть підійти до Житомирщини, Київщини, а також зачеплять Луганщину. Але все ж завтра в більшості наших областей буде без істотних опадів.

1-го жовтня у Києві ще побуде висока температура повітря, до +19 градусів, суботній день буде теплим та сухим, хіба що завтра надвечір з'явиться дощ.

"У неділю погода зміниться - побільшає дощів, посилиться вітер та знизиться температура повітря. Ну, й магнітні бурі поки що залишаються активними, триватимуть кілька днів! Тому побережіть себе особливо", — наголосила Діденко.

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