Про це повідомила пресслужба Національного банку України.
Це стосується тих біженців, які переїхали до Литви. Програма обміну реалізується в межах угоди НБУ та Банку Литви.
Обмінні операції проводитимуться у визначених відділеннях Šiaulių bankas у великих містах Литви: Вільнюс, Каунас, Шяуляй, Клайпеда та Тельшяй.
Обмін готівкової гривні на євро можливий у межах установленого ліміту – до 10 тисяч гривень на одну особу. До обміну прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень (банкноти нижчих номіналів та монети для обміну не прийматимуться).
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Здійснити обмін можуть громадяни України, які у Литві мають офіційний статус біженця.
Обмін здійснюватиметься з застосуванням фіксованого обмінного курсу гривні до євро, який визначатиме НБУ. Інформація про встановлений курс щотижня публікуватиметься на офіційному вебсайті Банку Литви. Комісія за трансакцію є стандартною та фіксованою комісією Šiaulių bankas за операцію обміну валюти – 2,5 євро.
Раніше в НБУ повідомили, що 14 жовтня в Україні відзначатимуть День захисників і захисниць України. Це державне свято, але банки в цей день працюватимуть у звичайному режимі, зважаючи на воєнний стан у країні.
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