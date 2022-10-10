З 10 жовтня 2022 року українці, які через війну вимушено залишили Україну, зможуть обміняти готівкову гривню на євро.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.​​

Це стосується тих біженців, які переїхали до Литви. Програма обміну реалізується в межах угоди НБУ та Банку Литви.

Обмінні операції проводитимуться у визначених відділеннях Šiaulių bankas у великих містах Литви: Вільнюс, Каунас, Шяуляй, Клайпеда та Тельшяй.

Обмін готівкової гривні на євро можливий у межах установленого ліміту – до 10 тисяч гривень на одну особу. До обміну прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень (банкноти нижчих номіналів та монети для обміну не прийматимуться).

Здійснити обмін можуть громадяни України, які у Литві мають офіційний статус біженця.

Обмін здійснюватиметься з застосуванням фіксованого обмінного курсу гривні до євро, який визначатиме НБУ. Інформація про встановлений курс щотижня публікуватиметься на офіційному вебсайті Банку Литви. Комісія за трансакцію є стандартною та фіксованою комісією Šiaulių bankas за операцію обміну валюти – 2,5 євро.

Раніше в НБУ повідомили, що 14 жовтня в Україні відзначатимуть День захисників і захисниць України. Це державне свято, але банки в цей день працюватимуть у звичайному режимі, зважаючи на воєнний стан у країні.

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