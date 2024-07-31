Сильна пожежа палає у Белгородській області Росії. А саме – у Шебекіно.
Повідомляється, що пожежа спалахнула після вибуху. На кадрах, які з’явилися в Мережі можна побачити, що полум’я охопило багатоповерховий житловий будинок.
Також на відео потрапила дуже сильна пожежа, яка палає за будинками.
Додамо, що станом на кінець червня, в Білгородській області внаслідок воєнних дій обрушилися під'їзди кількох будинків, що призвело до загибелі більше двадцяти людей.
Так, 12 травня обвалився під'їзд багатоквартирного житлового будинку у Білгороді, а 14 червня частково зруйнувався будинок у Шебекіному.
Небезпеку для області становлять і й російські авіабомби, які в останні місяці помилково, але регулярно, падають на територію регіону.
Шебекіно — місто обласного підпорядкування, центр Шебекінського району Бєлгородської області. Шебекіно знаходиться за 6 кілометрів від українського кордону та 34 кілометри від Бэлгорода.
У місті працюють заводи хімічний, біохімічний, побутової хімії, машинобудівний, автоспецустаткування, залізобетонних виробів, крейдовий, обробних матеріалів; комбінат будівельних матеріалів.
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