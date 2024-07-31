Нова вогняна НП сталася в країні-агресорці, в Мережі з’являться перші кадри з місця, на яких можна побачити сильну пожежу.

Сильна пожежа палає у Белгородській області Росії. А саме – у Шебекіно.

Повідомляється, що пожежа спалахнула після вибуху. На кадрах, які з’явилися в Мережі можна побачити, що полум’я охопило багатоповерховий житловий будинок.

Також на відео потрапила дуже сильна пожежа, яка палає за будинками.

Додамо, що станом на кінець червня, в Білгородській області внаслідок воєнних дій обрушилися під'їзди кількох будинків, що призвело до загибелі більше двадцяти людей.

Так, 12 травня обвалився під'їзд багатоквартирного житлового будинку у Білгороді, а 14 червня частково зруйнувався будинок у Шебекіному.

Небезпеку для області становлять і й російські авіабомби, які в останні місяці помилково, але регулярно, падають на територію регіону.

Шебекіно — місто обласного підпорядкування, центр Шебекінського району Бєлгородської області. Шебекіно знаходиться за 6 кілометрів від українського кордону та 34 кілометри від Бэлгорода.

У місті працюють заводи хімічний, біохімічний, побутової хімії, машинобудівний, автоспецустаткування, залізобетонних виробів, крейдовий, обробних матеріалів; комбінат будівельних матеріалів.

Останні новини України:

Нова масована атака по Україні: що відомо на даний момент.

Протест набирає сили: є загиблі та поранені, гримить стрілянина.

Молодша серія "Шахедів": окупанти атакують новою зброєю.