Просування у Курській області продовжується, бронетехніка помічена уздовж маршруту 38К-030 приблизно на 10 км від міжнародного кордону.

Як повідомляють аналітики американского Інституту вивчення війни (ISW), поточні підтверджені масштаби та розташування просування в Курській області вказують на те, що «українські сили проникли щонайменше на дві російські оборонні лінії та опорний пункт".

Українська сторона офіційно поки що не підтвердила участь ЗСУ у цій операції. Однак деякі захисники стверджують, що порівняно з бойовими діями на Покровському, Торецькомуу і Часів Ярівському напрямках, у Курській області «хороші умови для війни».

Так, офіцер ЗСУ з позивним «Алекс» зазнчає, що майже кожен з його побратимів хотів би там опинитись.

«Немає чіткої ЛБЗ, все не розбите в хлам, ворог не може реалізувати кількісну перевагу, проте маневруючи та проводячи рейди ми можемо реалізувати якісну перевагу над противником + окреме командування, яке не ставить задач рівня «космос», можливість брати ініціативу будь-якому командиру у власні руки і класна взаємодія підрозділів….», - зазначив лейтенант ЗСУ, додвши, що, якби це не звучло, але у Курській області «хороші умови для війни».

Тим часом у Торецьку, Часовому Ярі і на Покровському напрямку триває «гіперпекло».

«Тут реально весь бруд та складність цієї війни, тому пам’ятайте і про цих хлопців, про ці напрямки, де нам важко, де на плечах звичайних солдатів тримається фронт», - підкреслив український захисник.

Торецьк

Також офіцер ЗСУ побажав "невстановленим формуванням на Курському" сил, наснаги та солдатської удачі.

«Бо саме вони є промінчиком сонця, який дає велику надію», - заявив офіцер ЗСУ.

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