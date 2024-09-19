За інформацією слідства, для забезпечення військових частин, які базуються на Прикарпатті, Міноборони уклало низку договорів з цим чоловіком.

В Івано-Франківській області правоохоронці затримали підприємця, якому висунули підозри в службовому підробленні, шахрайстві та відмиванні грошей.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Івано-Франківської області.

За інформацією слідства, для забезпечення військових частин, які базуються на Прикарпатті, Міноборони уклало низку договорів на постачання вершкового масла. Однак замість цього підрядник продав небезпечний для здоров'я дешевий спред з пальмовою олією.

«Між оборонним відомством та кількома комерційними структурами укладено договори на постачання вершкового масла для військових частин, розташованих в Івано-Франківській області, на загальну суму 10 млн грн. Лише за одним з договорів, укладеним з компанією, що належить депутату Київради, сума збитків становить майже 580 тис. грн», – повідомляють у поліції.

Підозрюваний підприємець міг легалізувати кошти та надавати фінансову допомогу різним суб'єктам господарювання без фактичного повернення грошей.

Поліцейські провели обшуки в офісах постачальників та за місцем проживання причетних осіб, в результаті чого затримали одного з керівників підприємства, що мало постачати масло. Йому висунули підозри за трьома статтями:

службове підроблення (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ);

шахрайство (ч. 4 ст. 190 ККУ);

відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 ККУ).

Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Незабаром суд вирішить про запобіжний захід.

Поліція не розкриває імена компаній, які постачали дешевий спред, однак у судовому реєстрі є ухвали, пов'язані зі справою. Зокрема, в ухвалі про арешт майна за травень 2024 року зазначається, що посадовці ТОВ «Архімагір» та ТОВ «Атомсервіс» укладали ряд договорів з МО України та постачали вершкове масло протягом 2023 року, але продукти не відповідали вимогам державного стандарту.

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