Завдяки безкоштовному житлу для ВПО в Одесі переселенці отримують не тільки дах над головою, а й ресурси для самостійного ведення побуту.

В Одесі реалізується програма, яка надає безкоштовне житло для ВПО, повідомляє Politeka.

Ініціатива розрахована на людей, що втратили житло через війну, і передбачає тимчасове проживання у спеціально облаштованих приміщеннях терміном до 12 місяців за рахунок державного бюджету.

Проєкт створено, щоб забезпечити безпечне середовище та допомогти переселенцям відновити самостійність. Мешканці можуть користуватися всіма необхідними умовами для життя: готувати їжу, вести домашнє господарство та отримувати підтримку від соціальних служб і фахівців.

Приміщення надають фізичні та юридичні особи, які внесені до офіційного Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг. Вони мають власне або орендований дім, де переселенці можуть тимчасово мешкати. Дотримання правил і контроль за перебуванням гарантують безпеку і комфорт для всіх учасників програми.

Місцева влада здійснює нагляд за процесом розміщення, а соціальні служби забезпечують консультації та супровід на всіх етапах. Це дозволяє переселенцям стабілізувати життя, адаптуватися до нових умов і відчувати впевненість у завтрашньому дні.

Програма сприяє соцінтеграції: ВПО отримують можливість не лише користуватися житлом, а й комфортно вливатися в громаду, відчувати захищеність та планувати повсякденне життя. Вона допомагає людям відчути підтримку держави, вирішувати повсякденні проблеми та будувати нові плани навіть у складних обставинах.

Усі учасники програми мають доступ до консультацій, допомоги у вирішенні адміністративних та соціальних питань, що робить перебування безпечним і максимально комфортним.

