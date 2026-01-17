Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко заявив, що російські удари по енергетиці – це злочин проти людяності, і якщо Захід не допоможе Україні сьогодні, то загине завтра, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Президент Зеленський, розповідає експерт, заявив, що міська влада Києва втратила час, уже сформовано Штаб. А напередодні, продовжує він, була велика нарада з урядом, обласними адміністраціями, міськими головами, мета – прискорити подолання наслідків атак, адже ситуація дуже складна, досі є будинки без світла та опалення у різних містах України.

«А для того, щоби активізувати підтримку партнерів, Україна вийшла з ідеєю енергетичного «Рамштайну». Зараз це важливо, тому що нам потрібні запасні частини для ремонту обладнання ТЕЦ та інших енергооб'єктів, їх потрібно закуповувати у країн Заходу і не тільки. Крім того, потрібна підтримка фінансова. Сподіваюся, що так і буде, тому що росія не має наміру припиняти терор проти об'єктів енергетики. Це геноцид, позбавлення нормальних умов для життя», – пояснює Олександр Мусієнко.

New York Times, зазначає він, пише про ситуацію з енергетикою в Україні, і це добре, тому що це передове видання, яке читає англомовна територія, це привертає міжнародну увагу. Однак, підкреслює експерт, New York Times пише, що росія зараз хоче зробити Київ непридатним для життя, так ніби раніше ударів по енергетиці не було, а вони були з жовтня 2022 року, тільки ось їх не помічали.

«Йдеться про те, що, коли в Києві настали глибокі зимові морози, росія активізувала кампанію виведення з ладу міської тепло- та електромережі. Але це не просто виведення з ладу, це руйнація, це геноцид, це злочини проти людяності. Світ не має права мовчати. Ми можемо скільки завгодно говорити про Гренландію та Іран, але, якщо світ не дасть відсіч путіну, то нічого не має значення, тоді кожен сам за себе, а міжнародні цінності втратять вагу. Єдиний шанс Заходу врятуватися і жити так, як вони хочуть, як і ми хочемо, вільно, демократично і суверенно, – це допомогти Україні. Іншого шляху просто немає, інакше Захід буде приречений на загибель», – підсумовує Олександр Мусієнко.

Як повідомляла Politeka, Комаровський пояснив, що Україна виявилася не готовою до цієї зими, і дав кілька порад.

Також Politeka писала про те, що Бортник оцінив, чи збираються британські спецслужби реально викрасти путіна.