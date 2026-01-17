Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області має вплив на сімейний бюджет.

З 1 січня 2026 року в місті Рені вступило в дію підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалено міською радою для централізованого водопостачання та водовідведення.

Зростання вартості пояснюють підвищенням мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та тарифів на електроенергію. Тепер один кубометр води коштує 38,87 грн — це на 7,2% більше, ніж раніше. Послуги з каналізації підвищили до 47,62 грн за кубометр, що на 17,4% перевищує попередні розцінки.

У комунальному підприємстві «Водоканал» Ренійської міської ради зазначають, що старі ставки покривали лише 91% фактичних витрат. Додаткове фінансове навантаження зумовлене зростанням заробітних плат, витрат на електроенергію та соціальними коригуваннями. За рік підприємство планує подати понад 478 тисяч кубометрів води та прийняти близько 255 тисяч кубометрів стоків.

Місцеві експерти радять жителям фіксувати показники лічильників, економно користуватися ресурсами та планувати споживання. Це допоможе пом’якшити вплив підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області на сімейний бюджет і уникнути зайвих витрат.

Громада закликає регулярно перевіряти офіційні повідомлення та своєчасно оплачувати рахунки. Для соціально вразливих груп передбачені пільги та субсидії, що дозволяє зберегти фінансову стабільність домогосподарств.

Мешканцям рекомендують враховувати нові ставки під час щомісячного планування витрат. Це допоможе уникнути непередбачених труднощів і забезпечить безперебійну роботу водопостачання та каналізаційних мереж.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.