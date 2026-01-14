Доплати для пенсіонерів в Одеській області зберігаються для низки категорій українців у 2026 році.

Частина доплат для пенсіонерів в Одеській області буде збільшена в 2026 році, а частина залишиться в тому ж самому розмірі, повідомляє Politeka.net.

Деталі розкрили в ПФУ.

Законодавство України передбачає спеціальні надбавки до пенсій для громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення та вже вийшли на пенсію.

Йдеться про осіб, життя або трудова діяльність яких пов’язані з населеними пунктами, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У 2026 році розмір такої щомісячної компенсаційної виплати підвищено і він становить 2 595 гривень.

Водночас вікові доплати до пенсій для людей похилого віку залишаються на попередньому рівні. Зокрема, держава й надалі нараховуватиме:

пенсіонерам віком від 70 до 75 років — доплату у розмірі 300 грн;

громадянам віком від 75 до 80 років — 456 грн;

особам, які досягли 80-річного віку, — 570 грн щомісяця.

Компенсаційна доплата починає нараховуватися з моменту досягнення відповідного віку — тобто з дня народження. У зв’язку з цим у перший місяць виплата здійснюється не в повному обсязі, а пропорційно до кількості днів після дати народження.

У Пенсійному фонді також звертають увагу на важливу умову отримання цих доплат. Право на вікову компенсацію мають лише ті пенсіонери, у яких загальний розмір щомісячної пенсії не перевищує 10 340,35 гривні. Якщо сума пенсійних виплат є більшою, відповідна надбавка не нараховується.

Особлива надбавка передбачена для пенсіонерів, що не працюють (тобто припинили роботу або не зареєстровані як фізична особа-підприємець) і мають на своєму утриманні дітей до 18-ти. Її розмір – 150 гривень на кожну дитину.

Однак оформити надбавку може лише один з батьків (пенсіонерів у сім'ї), а нарахування здійснюється до досягнення дитиною повноліття.

Також пенсіонери, які мають страховий стаж, що перевищує мінімально встановлені законодавством вимоги, мають право на щомісячну доплату. За кожен додатково відпрацьований рік держава нараховує лише 25 гривень 95 копійок. Навіть у разі, якщо людина має 10 років стажу понад норму, загальна сума доплати становитиме приблизно 300 гривень, що суттєво не впливає на розмір пенсійного забезпечення.

