Тенденція до подорожчання яєць у Харківській області збережеться при стабільному попиті та високих витратах на виробництво.

З початку року спостерігається подорожчання яєць у Харківській області, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає портал Мінфін.

Ціни на десяток курячих яєць вже перевищують 80 гривень у більшості супермаркетів, і фахівці очікують подальшого зростання.

Станом на 8 січня у великих мережах Харкова та області вартість продукту така:

«Сільпо» — від 75 до 103 грн;

«АТБ» — від 68,90 до 87,70 грн;

«Варус» — від 69,90 до 102,90 грн;

«Фора» — від 64,90 до 94,90 грн.

Експерти пояснюють підвищення вартості підвищеним попитом напередодні свят і витратами постачальників на електроенергію та обслуговування. Якщо протягом січня триватимуть відключення світла, ціна десятка може сягнути 95 гривень.

За словами аналітиків, тенденція до подорожчання яєць у Харківській області збережеться при стабільному попиті та високих витратах на виробництво. Жителям радять планувати покупки та відстежувати ціни у магазинах, щоб уникнути несподіваних витрат.

Крім того, незважаючи на таку ситуацію, в Харкові люди мають можливість отримати безкоштовні продукти.

Ключовим напрямом роботи «Їжа Харків’янам» є формування та видача продуктових наборів. Окрім харчів, отримувачам також надають засоби гігієни, побутові речі та інші товари першої необхідності. Такий комплексний підхід дозволяє частково закрити базові потреби людей і зменшити їхнє щоденне навантаження.

Для отримання гуманітарної допомоги передбачено обов’язкову попередню онлайн-реєстрацію. Подати заявку можна через офіційний сайт організації, а також за допомогою її сторінок у соціальних мережах Telegram.

