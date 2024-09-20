До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 20 вересня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Гороскоп Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 20 вересня, настав час відпустити щось раз і назавжди.

Час підбити підсумки та звільнити негативну енергію, яка стримує нас у великих та малих справах.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Дізнайтеся, що принесе вам щоденний гороскоп на карті Таро для вашого знаку зодіаку на 20 вересня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Четвірка Пентаклей, перевернута

Життя скоро стане дуже складним. Вам буде важко дотримуватися простої рутини.

На вашому шляху стане безліч перешкод, і вам доведеться придумати, як їх подолати.

Використовуйте підтримку інших, щоб допомогти вам зробити щось. Не намагайтеся зробити все самі. Делегуйте, коли можете.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Диявол

Важливі дрібниці, тому коли ви виявите, що здатні вибратися з привабливої ​​ситуації, не піддаючись їй, вважайте це досягненням.

Ви не переможете в складній битві відразу, але натомість зосередьтеся на маленьких кроках, які допоможуть вам завершити свою подорож. Маленькі перемоги мають значення і заслуговують на визнання.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Двійка Мечів

Ви маєте прийняти важливі рішення, і переваги обох варіантів можуть здатися однаковими.

Насправді є лише один спосіб з'ясувати, що буде для вас найкраще — почати рухатися в одному напрямку і подивитися, що з цього вийде.

Як тільки ви зрозумієте на власному досвіді, що ви відчуваєте, ви зрозумієте, чи потрібно вам вносити нові зміни чи ні.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Сила, перевернута

Не завжди треба бути людиною, яка має все. Іноді бути слабким це насправді сила.

Люди побачать вашу людську сторону і виявлять співчуття до вас. Не намагайтеся приховати свої страхи або вдавати, що у вас все під контролем, коли це не так. Будьте скромні та дозвольте людям допомогти вам, коли це необхідно.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Четвірка Жезлов

Коли у вас намічається великий початок, важко спати, і ви можете навіть турбуватися, що справи вимагатимуть усю вашу енергію. Ви можете сумніватися, що зможете впоратися з усім, що у вас попереду.

У вас є багато справ, і це буде захоплюючий час для вас. Ви будете робити великі справи і побачите, що ви можете зробити з пристрастю та любов'ю.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Двійка Кубків, перевернута

Це один із тих днів, коли відчуваєш, що дозволяєш емоціям узяти гору над собою.

Перевантаженість негарна, тому важливо, щоб ви отримали необхідний відпочинок. Відкладіть те, що можете, та зосередьтеся на своєму здоров'ї.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклей

Іноді здається, що в тебе немає жодного друга у світі, і все проти тебе. Це ті думки, які можуть не давати тобі ночами спати.

Ви будете хвилюватися і відчувати себе так, ніби ви просто маленька людина і не здатні зробити все, що вам потрібно зробити, але ви дійсно можете витримати. Ви сильні.

Пам'ятайте, що ці моменти сумнівів — лише ваш страх говорити, і ви зможете зробити набагато більше, ніж мріяли, незважаючи на почуття невпевненості.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Закохані

Ви збираєтеся закохатися в когось і це може зруйнувати інші сфери вашого життя.

Ви побачите, що світ не може продовжуватися так, як він іде, щоб ви могли налагодити стосунки з людиною, яка вам дійсно дорога.

Іноді життя змінює речі на краще, але спочатку здаватиметься, що ви двоє проти всього світу.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Дев'ятка Жезлов

Ніхто насправді не знає, чому розпочинати щось нове має бути так складно. У вас можуть бути всі плани. Ви знаєте, чого хочете, і маєте чітке уявлення про те, як цього досягти.

Але графік змінюється, люди хворіють, і все може піти зовсім по-іншому.

Намагайтеся зберігати терпіння і усвідомлювати, що це просто нормально. Зрештою, ви прийдете туди, куди вам потрібно.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Королева Жезлов, перевернута

Бувають моменти, коли ви просто не можете довіряти своїй інтуїції.

Незалежно від того, чи втомилися ви, розгублені або прислухаєтеся до всіх, крім себе, ви перебуваєте в ситуації, коли замішання бере гору.

Важливо повернутися до основ та відновити зв'язок зі своїм серцем, щоб ви могли дозволити йому вести вас.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Дев'ятка Мечів

У вашому світі може бути багато лихослів'я, пліток і суперечок. Цього достатньо, щоби голова пішла кругом.

Але вам не обов'язково вплутуватися в драму, якщо ви цього не хочете. Це справді так просто.

Просто відійдіть від ситуації та дайте всім іншим розібратися. Чим раніше ви усунетеся, тим краще для вас.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Сімка Пентаклей, перевернута

Настав час вам відійти від усіх планів і почати робити те, що вона обіцяла.

Ви можете викласти на папері всі свої ідеї та бути дуже зайнятим байдикуванням.

Якщо ви дійсно хочете розвивати свій бізнес або заробляти гроші так, як, на вашу думку, ви можете робити за допомогою хобі, вам час цим зайнятися.

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