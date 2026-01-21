Жителів регіону просять заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Одеській області на 22 січня.

Українців попередили про планові та профілактичні роботи, через які складено графіки відключення світла в Одеській області на 22 січня, пише Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, "ДТЕК Одеські електромережі" буде проводити профілактичні роботи у межах Окнянської селищної територіальної громади. У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії з 8 до 19 години у таких населених пунктах громади:

село Антонівка вулиці: Мирна; Соборна; Центральна; Шкільна; Перший район.

село Володимирівка вулиця Тараса Шевченка.

село Дем’янівка вулиця: Дем’янівка; Одеська.

с. Ставрове

с. Степанівка вулиці Анісимова; Вишнева; Дружби; Затишна; Комарова; Миру; Одеська; Плавнева; Садова; Середня; Шевченка; пров. Тихий

с. Іванівка

У зв’язку з виконанням ремонтних робіт буде відключення електроенергії в межах Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада. Обмеження стосуються таких населених пунктів:

з 08:00 до 19:00

в селі Затишшя, вул. Степова;

в селі Соболівка вул. Польова.

з 08:00 до 17:00

в селі Мардарівка, вул. Новоселів.

Також профілактичні роботи будуть тривати в селі Градениці. Через це вимкнуть електрику з 09:00 до 18:00 на вулицях Миру, Степова, Центральна, пров. Миру.

З 8 до 18 години будуть діяти додаткові графіки відключення світла в селищі Буялик на таких вулицях:

8-го Березня — 1, 2, 3, 3А, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, б/н;

Виноградна — 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 6А, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36А; вул.

Залізнична — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

Покровська — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 20;

Строкатої Ніни — 2, 2А, 3, 5

ДТЕК «Одеські електромережі» рекомендує слідкувати за актуальними графіками у розділі «Відключення» на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram. Жителів регіону просять заздалегідь підготуватися до можливих перерв електропостачання та враховувати їх у своєму повсякденному плануванні.

