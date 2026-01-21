У звʼязку з плановими профілактичними роботами в електромережах в Одеській області 22 та 23 січня 2026 року діятимуть додаткові графіки відключення світла.

АТ "ДТЕК Одеські електромережі" попереджає про нові локальні графіки відключення світла в області на 22 та 23 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

У межах Окнянської громади додаткові графіки відключення світла діятимуть із 8 до 19 години:

22 січня – с. Ставрове, Іванівка, частково Антонівка (вул. Мирна, Соборна, Центральна, Шкільна, Перший район), Володимирівка (Шевченка), Демʼянівка (Одеська, Демʼянівка), Степанівка (Анісимова, Вишнева, Дружби, Затишна, Комарова, Миру, Одеська, Плавнева, Садова, Середня, Шевченка, пров. Тихий);

23 – с. Маяки, Іванівка, Антонівка, Володимирівка, Демʼянівка, Ставрове.

У межах Великобуялицької сільської громади знеструмлення, за даними ДТЕК, відбудеться 22.01 в селищі Буялик (вул. 8-го Березня, Виноградна, Залізнична, Покровська, Ніни Строкатої) з 8:00 до 18:00, пише Politeka.

На території Куяльницької громади обмеження електропостачання будуть застосовувати з 8 до 19 години 22 числа – частково в с. Соболівка, Затишшя, а 23 – Соболівка, Новоселівка, Чубівка. Протягом двох днів із 8:00 до 17:00 – с. Мардарівка.

У селі Градениці знеструмлення відбуватимуться з 9:00 до 18:00 22 числа для будинків по вулицях Миру, Степова, Центральна, а 23 – Весела, Зелена, Зоряна, Миру, Молодіжна, Набережна, Перемоги, Польова, Рибацька, Садова, Свободи, Сонячна, Степова, Хутірська, Центральна, Шевченка, Широка, пров. 1 і 2 Степовий, Перемоги, Радісний, Тихий, Чорноморський.

Також 23 січня додаткові графіки відключення світла торкнуться з 8 до 17 години м. Біляївка та с. Мирне (Сонячна, Центральна).

