Прогноз погоди в Запоріжжі на тиждень з 22 по 28 січня відзначається значною нестабільністю.

Прогноз погоди в Запоріжжі на тиждень з 22 по 28 січня передбачає різкі перепади температур та змінні опади, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Метеофор.

У п’ятницю, 22 січня, повітря прогріється максимум до −4°C, а вночі температура опуститься до −10°C. Опадів не передбачається. Синоптики радять мешканцям бути обережними на дорогах, оскільки ранкова ожеледиця може утворитися на тротуарах та магістралях.

У суботу, прогнозують невелике потепління до −1°C вдень, нічна температурні показники триматимуться близько −4°C. Вітер змінить напрямок на північний, швидкість поривів до 10 м/с. Легкий сніг у рідкому еквіваленті до 0,9 мм можливий у другій половині дня. Сніг може створювати місцями погіршення видимості, тому водіям рекомендують дотримуватися безпечної дистанції.

Неділя, 24 числа, буде холодною: вдень −5°C, вночі до −8°C. Дощів не очікується. За словами метеорологів, похолодання супроводжуватиметься низьким рівнем вологості, що збільшує ризик переохолодження та обмороження.є

Понеділок, 25 числа, та вівторок, 26 січня, принесуть мінливу погоду: вдень температурні показники коливатимуться від −4°C до −2°C, очікуються невеликі опади у вигляді снігу — 0,2–0,6 мм. Місцями можливі короткочасні заметілі, особливо на відкритих територіях та трасах.

Середа, 27-го, стане одним із найвітряніших днів тижня. Стовпчики термометра досягнуть +1°C, але пориви південного вітру 12 м/с можуть створювати відчуття сильнішого холоду. Дощі у рідкому еквіваленті очікуються до 1,3 мм.

У четвер, 28-го, синоптики прогнозують потепління до +5°C. Опади до 3,8 мм, пориви південного вітру — 15 м/с. Це останній день тижня, коли значні зміни погоди можуть вплинути на транспорт та самопочуття людей, тому рекомендується уважно стежити за погодними сповіщеннями.

Фахівці наголошують, що прогноз погоди в Запоріжжі на тиждень з 22 по 28 січня відзначається значною нестабільністю. Різкі перепади температур, пориви вітру та опади створюють потенційні труднощі для пересування та щоденних справ. Рекомендується утеплятися, планувати пересування з урахуванням погодних умов, а також стежити за оновленнями синоптиків для безпечного пересування містом.

