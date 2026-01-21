Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі стає доступним для громадян, які втратили дім через війну та потребують тимчасового проживання.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі надають державні та місцеві органи для тих, хто не має можливості забезпечити себе окремим помешканням, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі розраховане на маломобільних переселенців та членів їхніх родин, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Для них підготовлені спеціально обладнані приміщення, де можна перебувати до 12 місяців за рахунок державного бюджету, без будь-якої плати.

Проживання передбачає забезпечення безкоштовним житлом для ВПО в Запоріжжі із усіма зручностями, можливість самостійно готувати їжу та отримувати допомогу у веденні домашнього господарства.

Крім того, переселенці отримують підтримку у розвитку соціальних навичок та вирішенні складних життєвих ситуацій. При необхідності до процесу залучають фахівців або служби незалежно від форми власності.

Це дозволяє людям швидше адаптуватися та відновити відчуття безпеки. Для надання даху над головою для переселенців, фізичні або юридичні особи повинні бути внесені до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг.

Вони мають відповідати критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів, та мати власне або орендоване приміщення, яке придатне для надання послуги.

Першочергове право на отримання помешкання мають багатодітні родини, сім’ї з дітьми, вагітні, особи, які втратили працездатність, а також пенсіонери, чий дім було зруйновано або став непридатним для проживання через війну.

Для включення до програми переселенці повинні стати на облік у центрі надання адміністративних послуг, виконавчому органі сільської чи міської ради або у районній державній адміністрації.

