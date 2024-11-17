Дізнайтеся, як вибрати смартфон для фото та відео, щоб отримати чудові знімки.

Фотографічні можливості смартфонів насправді стали вагомим аргументом на користь їхнього продажу, тому важливо знати, як вибрати смартфон для фото та відео.

Ось на що потрібно звернути увагу, щоб вибрати смартфон для фото та відео:

Більшість людей задають питання про те, наскільки добре працює камера, перед покупкою нового смартфона.

Щоб вибрати смартфон для фото та відео, зверніть увагу на яскраву діафрагму.

Висококласні смартфони від таких гігантів, як Samsung і Apple, оснащені ширшими діафрагмами об'єктивів, ніж менш дорогі смартфони, і в результаті якість зображення набагато краща.

Пристойна кількість мегапікселів. Всі смартфони в нашому топ-листі мають роздільну здатність від 12 до 21 мегапікселя, що добре, але вам також слід звернути увагу на показник пікселя в мікронах/мкм, оскільки це також може означати покращення якості зображення.

Великий екран, щоб вибрати смартфон для фото та відео.

Оскільки традиційного видошукача немає, вам доведеться тримати смартфон двома руками і використовувати екран як видошукач і кнопку спуску затвора.

В результаті чим більше екран, тим більше ви побачите. Крім того, якщо ви бачите, що екран смартфона виготовлений зі скла Gorilla Glass, це добре, оскільки воно більш стійке до подряпин.

Оптична стабілізація зображення. Стабілізація зображення – це те, що вбудоване в камери смартфонів, щоб мінімізувати ефект тремтіння на фотографіях.

Джерело: ephotozine.

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